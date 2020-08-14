Пока вы спали: россияне заплатят за возвращение домой 

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Россияне заплатят за возвращение домой
Помощь государства в возвращении граждан России на родину может стать платной. Об этом сообщают «Ведомости».
Министерство иностранных дел (МИД) России подготовило законопроект, который делает платной ныне безвозмездную помощь россиянам в возвращении из-за рубежа на родину при непосредственной угрозе их жизни. Сумма будет указана заранее, вернуть ее надо будет в течение трех месяцев и прислать в МИД по почте документ, подтверждающий оплату.
Ритейл может упасть впервые за 20 лет
В 2020 году оборот розничной торговли в России может упасть в годовом выражении впервые за 20 лет. Об этом сообщает «Коммерсант».
Оборот российского рынка розничной торговли, как сообщал «Рамблер», не падал по меньшей мере с 2000 года. Согласно прогнозу компании Infoline, в текущем году он может упасть на 0,7-2% до 33,3-32,9 триллиона рублей в годовом выражении.
Кризис завершен
Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, завершен в России с точки зрения конечного потребления домохозяйств. Об этом сообщает «Коммерсант».
3-7 августа объемы входящих платежей в экономике России продолжили восстанавливаться к условной норме 2016-2019 годов — превышение нормы зафиксировано в 43 отраслях экономики из 86-и, которые анализирует Центральный банк (ЦБ) России.
«С точки зрения конечного потребления домохозяйств кризис уже завершен: в начале августа оно было выше нормы на 7,4%, в розничной торговле — на 22,6%», — сообщает «Коммерсант».
Неплатежи по ипотеке выросли
В России ускорился прирост просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Об этом сообщают «Ведомости».
В коллекторском агентстве «Долговой консультант» подсчитали, что в январе-июне 2020 года прирост просроченной задолженности по ипотеке на строящееся жилье составил 80% от прироста за весь 2019-й. В прошлом году прирост составил 610 миллионов рублей, в первом полугодии текущего — 541 миллион рублей.
Коронавирус предложили лечить радиацией
Радиотерапия может быть эффективна в лечении коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщают «Известия», заявили ученые из США и Канады.
Американцы подвергли 10 пациентов лучевой терапии легких и обнаружили, что время выздоровления сократилось с 12 дней до трех, время выписки из стационара — с 20 дней до 12-и. Канадцы проанализировали научную литературу и обнаружили, что низкие дозы рентгеновских лучей способны снижать смертность от пневмонии примерно на 20%.
«Ряд ведущих американских радиологов выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные действия радиотерапии и недоказанность применения этой методики при пневмонии», — сообщают «Известия».