На Украине увидели угрозу в русскоязычных сериалах

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась трансляцией в стране сериалов на русском языке, отметив их пагубное влияние на детей в республике. Об этом она заявила в интервью "4 каналу", запись программы выложена Youtube-канале DROZDOV.

По мнению Ницой, русские сериалы развращают подрастающее поколение, поскольку оно видит в них роскошь и возможность "добиться чего-то в жизни".

Героини таких картин носят красивые платья и пользуются дорогими украшениями, но при этом говорят по-русски. Просматривая такие сериалы, дети думают, что для того, чтобы быть успешными, необходимо владеть русским языком, отметила писательница.

Ницой добавила, что всем украинским актерам необходимо заставить своих продюсеров отказаться от популяризации русского языка.