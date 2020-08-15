Названы первые претенденты на вакцину от COVID-19

Регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат вакцину от коронавируса. Население там будут прививать в приоритетном порядке.

Пока дальнейший порядок распределения вакцины уточняется, но известно, что в первую очередь привиты будут люди старшего поколения.

При этом, разумеется, учитываются противопоказания к вакцинации — на данный момент не старше 60 лет и с осторожностью при определённом перечне хронических заболеваний, — цитирует советника министра здравоохранения, вице-председателя Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарствам Сергея Глаголева KP.RU.

При вакцинации помимо вспышки в регионах будут учитываться риски контакта человека с коронавирусными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и другие. Тем, кто уже перенёс болезнь, ставить прививку не будут.