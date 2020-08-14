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Коронавирус предложили лечить радиацией 

Газета.Ru и ещё 16 1 час назад
Коронавирус предложили лечить радиацией
Фото: Reuters
Канадские и американские ученые предложили лечить коронавирусную пневмонию радиацией.
Так, специалисты из онкологического центра Джека Ади в Канаде изучили научную литературу и пришли к выводу, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%.
Подобную практику уже использовали в США. Научная группа Института рака Университета Эмори провела эксперимент, в котором приняли участие 10 пациентов с COVID-19. Они выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе.
В свою очередь американские радиологи заявили, что такой метод лечения может иметь серьезные побочные эффекты, в частности гибель B— и T-клеток иммунитета, которые необходимы для борьбы с вирусом.
Профессор из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева в беседе с "Известиями" заявила, что пока ученые слишком мало знают о природе самого коронавируса, превращать организм человека в полигон для испытаний нельзя. Фиброз легких, по ее словам, от облучения может только усилится.
Ранее ученые обнаружили связь между риском заражения коронавирусом и резус-фактором.
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Общество , Другое , газета "Известия" , Канада , США
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