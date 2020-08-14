Коронавирус предложили лечить радиацией 

Канадские и американские ученые предложили лечить коронавирусную пневмонию радиацией.

Так, специалисты из онкологического центра Джека Ади в Канаде изучили научную литературу и пришли к выводу, что низкие дозы рентгеновских лучей снижают смертность от пневмонии на 20%.

Подобную практику уже использовали в США . Научная группа Института рака Университета Эмори провела эксперимент, в котором приняли участие 10 пациентов с COVID-19. Они выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе.

В свою очередь американские радиологи заявили, что такой метод лечения может иметь серьезные побочные эффекты, в частности гибель B— и T-клеток иммунитета, которые необходимы для борьбы с вирусом.

Профессор из Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева в беседе с "Известиями" заявила, что пока ученые слишком мало знают о природе самого коронавируса, превращать организм человека в полигон для испытаний нельзя. Фиброз легких, по ее словам, от облучения может только усилится.

Ранее ученые обнаружили связь между риском заражения коронавирусом и резус-фактором.