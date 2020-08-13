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Появился новый запрет по отпускам для россиян 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Введен новый запрет по отпускам для россиян
Фото: depositphotos.com
Верховный суд России разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков, передает «Российская газета».
Судебная коллегия по гражданским делам пересмотрела итоги трудового спора между работодателем и сотрудницей, которая накопила отпуска за несколько лет и при увольнении потребовала за них компенсацию.
Россиянам увеличат отпуск
Сотрудница ФСИН в Адыгее при увольнении потребовала выплатить ей около 600 тысяч рублей за накопленные за 9 лет отпуска. В районном суде истице отказали, сославшись на документы служебной проверки, в которых обнаружились косвенные признаки того, что женщина все же брала отпуска в течение этих лет.
В Верховном суде Адыгеи иск удовлетворили частично, присудив компенсацию за 5 лет. Там сочли, что работодатель обязан предоставить доказательства того, что сотрудник был в отпуске, однако таких документов за 9 лет у ФСИН не оказалось.
Верховный суд отправил дело на пересмотр, а судебная коллегия по гражданским делам пояснила, что сотрудникам органов внутренних дел нельзя заменять отпуск компенсацией, за исключением ситуации при увольнении. Кроме того, там напомнили, что отпуск должен быть предоставлен в течение календарного года в соответствии с планом. В случаях крайней служебной необходимости очередной ежегодный отпуск можно перенести на другой срок, но только приказом за подписью начальника.
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Общество , МВД , ФСИН , "Российская газета"
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