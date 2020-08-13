Введен новый запрет по отпускам для россиян

Верховный суд России разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков, передает «Российская газета».

Судебная коллегия по гражданским делам пересмотрела итоги трудового спора между работодателем и сотрудницей, которая накопила отпуска за несколько лет и при увольнении потребовала за них компенсацию.

Сотрудница ФСИН в Адыгее при увольнении потребовала выплатить ей около 600 тысяч рублей за накопленные за 9 лет отпуска. В районном суде истице отказали, сославшись на документы служебной проверки, в которых обнаружились косвенные признаки того, что женщина все же брала отпуска в течение этих лет.

В Верховном суде Адыгеи иск удовлетворили частично, присудив компенсацию за 5 лет. Там сочли, что работодатель обязан предоставить доказательства того, что сотрудник был в отпуске, однако таких документов за 9 лет у ФСИН не оказалось.