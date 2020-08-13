«Россию в августе ждут смерти и катастрофы»

В августе Россию ждет большое количество катастроф и смертей звезд. Об этом заявила финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Фатима Хадуева

«Россия находится под действием Водолея, а август — это знак зодиака Лев, полная противоположность Водолею. Именно в этот момент всегда происходят какие-то напряженные события», — заявила Хадуева агентству Nation News.

Экономические и политические кризисы обычно выпадают именно на август, добавила экстрасенс. По ее словам, цифра восемь имеет значение привязанности и обозначает для России зависимость от материального. Однако Россия была рождена под знаком Водолея, из-за чего привязанность к материальным ценностям для нее чужда, что и может вызвать в стране различные катаклизмы.