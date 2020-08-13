«Не пускают»: Ефремова заперли в больнице 

Адвокаты и родственники не могут попасть в больницу к Михаилу Ефремову, который проходит в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП. Об этом РБК заявила адвокат актера Елизавета Шаргородская.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня машина Ефремова выехала на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулась с автомобилем Lada, водитель которого погиб. Дело о ДТП рассматривается Пресненским судом Москвы. 11 августа актеру стало плохо перед заседанием и он был госпитализирован. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного инсульт, а врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
По словам Шаргородской, Ефремов по-прежнему находится в больнице, при этом к нему никого не пускают.
«Нас продолжают туда не пускать, как и членов его семьи, из-за карантина. Сегодня Эльман Пашаев попробует связаться с врачом или попасть к Михаилу, может быть, нас пустят к нему», — пояснила адвокат.
При этом в Сети появились кадры пребывания Михаила Ефремова в Боткинской больнице. На видео, опубликованном изданием «Москва 24», актера в инвалидной коляске везут по коридору медучреждения. На Ефремове, и на его сопровождающих надеты маски.