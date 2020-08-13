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Россияне не верят в болезнь Ефремова 

Вести Подмосковья 1 час назад
Россияне не верят в болезнь Ефремова
Фото: Вести Подмосковья
Михаил Ефремов потерял сознание в зале суда. Не у себя дома, не по пути на заседание, а именно на глазах у широкой общественности, что и стало причиной некоторых сомнений в правдивости происходящего.
Ефремов на носилках покинул здание суда. Его госпитализировали в одну из столичных клиник с подозрением на инфаркт или инсульт. В итоге диагноз не подтвердился и артиста отправили домой.
Есть мнение, что это все — очередной ход Эльмана Пашаева. Адвокат заинтересован в затягивании судебного процесса. Он советует своему подопечному, что говорить и что делать. Юрист знает, как вытащить Ефремова из беды.
Актер не считает себя виновным в ДТП. Он признает, что его автомобиль стал причиной столкновения с автомобилем курьера Сергея Захарова, но не более того. Вероятно, если бы Ефремову дали слово, он бы заявил, что вообще не помнит деталей ДТП. Это помогло бы смягчить наказание. Пока остается лишь только гадать, что придумал Пашаев.
Юрий Лоза в своем Фейсбуке предположил, что Ефремов может играть роль больного. Есть список заболеваний, при которых срок исполнения наказания может быть оттянут вплоть до «навсегда». Лоза собирается внимательно следить за состоянием актера, так как знает, что инсульты и инфаркты отражаются на всем, а не только на речи и памяти.
У музыканта есть печальный опыт — его отец после аналогичного диагноза вышел из больницы фактически инвалидом. Тема здоровья для Лозы очень серьезная. Он сам бы не стал разыгрывать сцены на данную тематику и очень удивится, если поймет, что Ефремов смог бы сыграть на чувствах россиян, обмануть их.
Хотя Лоза допускает, что актерам доверять не стоит. Непонятно, живет ли Ефремов по-настоящему или играет какую-то, навязанную Эльманом Пашаевым, роль. Все-таки, изобразить больного несложно, для этого достаточно элементарных актерских навыков, уверен Лоза.
Ефремов теперь дома, но он добился переноса заседания на 18 августа. Рассмотрение дела все время откладывается.
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Общество , Юрий Лоза , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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