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«Коммерсант» в заголовке статьи обыграл начало гимна Третьего рейха 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Ъ» в заголовке статьи обыграл гимн Третьего рейха
Фото: РИА Новости
Газета «Коммерсант» опубликовала статью под названием «Deutschland, Deutschland uber Virus» о второй волне коронавируса в Германии. С похожей фразы начинается «Песня немцев», которая использовалась в качестве гимна во времена Третьего рейха.
Заголовок статьи «Коммерсанта» звучит как «Deutschland, Deutschland uber Virus», в свою очередь первая строчка гимна Третьего рейха начиналась как «Deutschland, Deutschland uber alles».
В материале газеты речь идет о том, что в Германии в среду было зарегистрировано 1 тыс. 226 случаев коронавируса — это максимальный показатель с мая этого года. Общее число заболевших в Германии превысило 218,5 тысяч.
Согласно информации из открытых источников, произведение «Песня немцев» было написано в середине 19 века, но во времена Третьего рейха использовалась наряду с партийным гимном Национал-социалистической немецкой рабочей партии, написанным Хорстом Весселем.
В 1933 году министр образования и культуры Баварии Ханс Шемм издал указ, согласно которому в связи с историческим значением песня должна была исполняться во всех школах Баварии первой наряду с официальным гимном.
В течение 12 лет после этого «Песнь немцев» и «Песня Хорста Весселя» (гимн НСДАП) представляли собой единое и неразрывное целое.
При этом в 1991 году гимном объединенной Германии стала лишь третья строчка «Песни немцев», которая начинается со слов «Общность, право и свобода».
Ранее в Берлине прошла крупнейшая акция протестов ограничительных мер, участники промаршировали по улицам города и собрались на одной из улиц, где установили сцену. Полицейские задержали не менее семи участников протестов.
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Общество , Газета "Коммерсантъ"
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