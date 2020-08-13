В России выявили 5 тысяч случаев коронавируса за сутки 

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 057, до 907 758 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 102 человека, за день до этого — 4 945 (впервые с 23 апреля менее пяти тысяч), еще днем ранее — 5 118.

В 26,3 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 6 098 россиян выписались после выздоровления, 124 пациента с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 716 396 пациентов, 15 384 человека скончался.

Новые случаи зарегистрировали в 83 регионах. Больше всего: Москва (692), Свердловская область (162), Санкт-Петербург (160), Московская область (148), Нижегородская область (130), Ростовская область (125), Красноярский край (121), Иркутская область (115), Ханты-Мансийский АО (108), Омская область (108), Ставропольский край (105), Оренбургская область (105), Волгоградская область (102).

Менее 100 новых случаев: Кемеровская область (98), Саратовская область (95), Воронежская область (94), Ульяновская область (94), Приморский край (92), Ямало-Ненецкий АО (91), Краснодарский край (90), Алтайский край (87), Челябинская область (84), Хабаровский край (81), Орловская область (80), Пермский край (72), Архангельская область (68), Мурманская область (67), Тюменская область (65), Сахалинская область (64), Якутия (62).

Менее 60: Кировская область (55), Пензенская область (55), Белгородская область (53), Новосибирская область (53), Калмыкия (52), Самарская область (51), Костромская область (50), Дагестан (49), Томская область (48), Коми (45), Ярославская область (42), Крым (38), Псковская область (37), Астраханская область (35), Башкирия (35), Чувашия (35), Тульская область (33), Брянская область (32), Бурятия (32), Мордовия (31), Рязанская область (30).

Менее 30: Ивановская область (29), Вологодская область (29), Ленинградская область (29), Татарстан (29), Курская область (28), Тверская область (28), Калужская область (27), Удмуртия (27), Карелия (26), Тамбовская область (25), Тыва (25), Магаданская область (23), Ингушетия (21), Владимирская область (20), Адыгея (20).

Менее 20: Новгородская область (19), Хакасия (18), Забайкальский край (18), Курганская область (17), Липецкая область (16), Кабардино-Балкария (16), Камчатский край (16), Марий Эл (15), Смоленская область (14), Карачаево-Черкессия (14), Амурская область (13), Калининградская область (11), Республика Алтай (11), Северная Осетия (8), Чечня (5), Еврейская АО (2), Севастополь (2).

Как сообщал «Рамблер», к 13 августа в России провели более 31,5 миллиона тестов на коронавирус, 290 тысяч из них — за последние сутки.