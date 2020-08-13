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«Дерут втридорога буквально за все»: россиянка об отдыхе в Сочи 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Дерут втридорога буквально за все»: россиянка об отдыхе в Сочи
Фото: РИА Новости
Жительница Костромы Арина Руно провела свой отпуск в Сочи и поделилась впечатлениями от «бюджетного» отдыха с изданием «Кострома-Today».
По словам Руно, им с подругой удалось сэкономить на билетах, которые были куплены за месяц до вылета за 14 тысяч рублей за двоих. Гостиница в центральной части Адлера обошлась им в 1700 рублей в день за четырехкомнатный номер с балконом и удобствами.
Туристку очень впечатлили цены на воду в Сочи, где за 1,5-литровую бутылку питьевой воды «неведомой компании» попросили 79 рублей. Также она отметила очень дорогие экскурсии. В частности, джип-тур по горным рекам стоил 1600 рублей с человека, катание на лошадях в горной местности — 1400 рублей, поездка в Абхазию — 1700, на 33 водопада — 1800, подъем на три уровня высоты в Красной поляне — 2200 рублей.
При этом цены на такси Арина Руно назвала нормальными, а машины комфортными и быстро отзывающимися на вызов. Она также поделилась информацией о стоимости питания. Так, обед в местной столовой, состоящий из овощного гарнира, мясного блюда, салата и домашнего компота из местных ягод и фруктов, обходился туристкам примерно в 550 рублей, а ужин в ресторане — 2000 рублей на двоих.

«А что же море? К счастью, это то немногое, что еще осталось бесплатным в Сочи. Можно разместиться на одном из множества официальных пляжей, которые тянутся вдоль всей набережной Адлера», — отметила Арина Руно, подчеркнув, что аренда лежаков на пляже обойдется в сумму от 400 до 1500 тысяч рублей, однако можно лежать бесплатно на своем полотенце.

Туристка пояснила, что на двоих они с подругой потратили 85 тысяч рублей, при этом стараясь отдохнуть бюджетно.

«Хотя всплеска патриотизма от русского юга у нас не случилось: местные владельцы гостиниц, торговцы и прочие предприниматели, потерявшие из-за пандемии почти два месяца с начала сезона, сейчас всеми силами стремятся наверстать упущенную выгоду и дерут втридорога буквально за все», — сделала вывод Арина Руно.

«Рамблер» писал, что ранее двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева рассказала, что «антураж» Сочи напомнил ей детство, а ходить по пляжу и купаться оказалось неудобно.
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Комментарии
Общество , Елена Исинбаева , Адлер , Кострома , Сочи
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