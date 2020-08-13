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В США скончался писатель Игорь Ефимов 

Газета.Ru 1 час назад
Умер Игорь Ефимов
Фото: Facebook
В США скончался советский и американский писатель Игорь Ефимов, ему было 83 года. Об этом сообщил публицист Евгений Беркович на своей странице в Facebook.

«Какой кошмар — умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня», — написал Беркович.

По его словам, писатель успел отправить ему рукопись своей последней книги, которую намеревался выпустить.
Беркович отметил, что ему будет не хватать искренней радости Ефимова, которую он испытывал каждый раз при появлении на свет его новых произведений.

«Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память!», — резюмировал публицист.

Игорь Ефимов родился в Москве в 1937 году. В 1965 году стал членом Союза писателей СССР. В 1978 году он переехал в США, где основал издательство «Эрмитаж». Творчеству Ефимова принадлежат такие книги, как «Высоко на крыше», «Смотрите, кто пришел!», «Таврический сад» и другие.
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Общество , Игорь Ефимов , США
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