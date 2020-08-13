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«Несчастная баба»: дочь Марка Захарова оказалась алкоголичкой 

Павел Тиунов 47 минут назад
Дочь Марка Захарова нашли в наркоклинике
Фото: globallookpress.com
Дочь скончавшегося в прошлом году худрука театра «Ленком» Марка Захарова Александра стоит на учете в наркологической клинике, сообщает «Экспресс-газета». У актрисы медики наблюдают симптомы алкогольной зависимости.
Скандальную новость журналистам поведал главврач клиники Дмитрий Вашкин. Он заявил, что у них в базе пациентов много известных личностей, которые борются с различного рода зависимостями.

«Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», — цитирует издание слова медика.

Журналисты подчеркивают, что о проблемах Захаровой с алкоголем знают в «Ленкоме», где она служит. Несмотря на то, что артистка никогда не срывала спектаклей и репетиций, авторы статьи считают именно алкоголизм причиной того, что её не поставили руководить театром после смерти отца.
Коллега Захаровой по сцене вдова Николая Караченцова Людмила Поргина назвала подругу «несчастной богатой бабой» без мужа, детей и друзей. При этом СМИ стало известно, что руководство «Ленкома» постепенно лишает Захарову ролей в постановках, заменяя ее на более молодых актрис.
Марк Захаров, как сообщал «Рамблер», скончался в сентябре 2019 года в процессе лечения воспаления легких в одной из столичных больниц. Ему было 85 лет.
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Общество , Шоу-бизнес , Александра Захарова , Дмитрий Вашкин , Людмила Поргина , Марк Захаров , Николай Караченцов , Экспресс-газета
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