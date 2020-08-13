Познер вспомнил о «стычке» с Лукашенко у Березовского

— Я хорошо помню, что сказал я: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел, — вспоминает Познер.