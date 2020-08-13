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«Выразительно посмотрел»: Познер рассказал о реакции Лукашенко на тост в свой адрес 

Vse42.ru и ещё 7 1 час назад
Познер вспомнил о «стычке» с Лукашенко у Березовского
Фото: ТАСС
Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о реакции главы Белоруссии Александра Лукашенко на одну фразу, которую адресовал политику во время встречи.
По утверждениям журналиста, случай произошел 25 лет назад, когда проходило общение 20 журналистов из России с президентом республики Беларусь, которое было организовано Борисом Березовским.
Отмечается, когда проходил ужин с гостями, Лукашенко предложил каждому журналисту рассказать благодарственный тост "за радушный прием".

— Я хорошо помню, что сказал я: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел, — вспоминает Познер.

Известный интервьюер также подчеркнул, что глава белорусского государства просто "выразительно посмотрел" на журналиста после того, как был озвучен тост. Лукашенко ничего не сказал Познеру, тогда как Березовский был раздражен подобным поведением и "пытался сгладить слова".
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Комментарии
Общество , Владимир Познер , Александр Лукашенко , Борис Березовский
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