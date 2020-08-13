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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде» 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
«Лукашенко — советский продукт в худшем виде»
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер вспомнил о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. О событии 25-летней давности он рассказал в материале, опубликованном на сайте «Познер Online».
По словам телеведущего, предприниматель Борис Березовский организовал встречу 20 российских журналистов с белорусским лидером.

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.

Журналист добавил, что при Лукашенко Белоруссия превратилась «в полицейское государство».
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, начавшиеся после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты.
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Комментарии 1
Общество , протесты белоруссия лукашенко , Владимир Познер , Александр Лукашенко , Борис Березовский , МВД
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