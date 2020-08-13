Россияне в Крыму открестились от мер безопасности

Отдыхающие в Крыму россияне открестились от соблюдения мер безопасности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Журналисты газеты провели опрос среди туристов, проводящих отпуск на курортах полуострова, и узнали, что те не собираются соблюдать социальную дистанцию, поскольку «карантин уже отменили».

«Надеемся, что вирус пройдет мимо нас», — заявили отдыхающие.

Другие туристы, приехавшие на южный берег Крыма (ЮБК) из Екатеринбурга, рассказали, что сначала пытались придерживаться мер профилактики, но потом поняли, что это «бесполезно».

«Ты выбираешь место подальше от остальных, располагаешься на пляже, но проходит немного времени и вокруг тебя начинают собираться другие отдыхающие. Поэтому о полутора метрах между людьми речи не идет», — отметил собеседник газеты по имени Виктор.

Та же ситуация, по его словам, наблюдается в кафе и столовых: в очередях люди «стоят у друг друга на головах», а сотрудники заведений работают без масок и перчаток.

Ранее стало известно, что в августе Крым побил рекорд по числу заражений коронавирусом — за 10 число зафиксировали 48 новых случаев заболевания, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Всего в регионе было выявлено 1517 заболевших, 17 носителей инфекции скончались.