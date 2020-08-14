Педагогам объяснили правила поведения в родительских чатах

Цифровое общение родителей и педагогов после выхода из режима самоизоляции станет нормой школьной жизни в новом учебном году, заявили эксперты в ходе всероссийского совещания-конференции «Августовка Учи.ру. Главное событие перед стартом нового учебного года».

Внедрение современных технологий привело к созданию новых правил общения в цифровом формате родителей и учителей. Среди плюсов такого виртуального общения с родителями в группах социальных сетей и чатах в мессенджерах на «Августовке» были названы более оперативная связь с учителем, большая погруженность семьи в учебный и воспитательный процессы и даже экономия времени на посещение родительских собраний, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Марии Афониной, ситуация с коронавирусом показала, что цифровые навыки из желательных становятся обязательными и необходимыми для диалога с родителями.

«Групповые родительские чаты, которые до недавнего времени создавались в помощь семьям, сейчас стали важной, а в какой-то период даже единственной возможностью получения родителями информации о своих детях. Это и новые требования к педагогам — ему важно понимать, уметь и знать, какие правила общения в этом новом формате являются общепринятыми и наиболее эффективными — от тематики обсуждения, блокировки уведомлений в группах, правил ответов на вопросы», — отметила Афонина.

В свою очередь руководитель проекта «Учитель будущего» АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев обратил внимание, что перед педагогами в новом учебном году будут стоять не только образовательные задачи, но значительно возрастет роль воспитательной работы.

«Отсутствие живого общения в течение нескольких месяцев ограничений из-за коронавирусной инфекции, дистанционное обучение и нестандартные каникулы — в этом году не всем удалось побывать в детских лагерях либо «нагуляться» с друзьями на улице во дворе — поставило перед учителями новые задачи в новом учебном году», — сказал Богданцев.

Заместитель директора по развитию АНО «СПБ ЦДПО», клинический психолог Яна Белова назвала проблемой дистанционного обучения недостаток невербальной информации. По ее мнению, современному педагогу в новых условиях придется быть более открытым, чтобы привлечь на свою сторону в образовательном процессе родителей.

«Родительские собрания можно и нужно также проводить дистанционном формате, и они не будут, как порой считают некоторые родители, пустой тратой времени. Время самоизоляции показало, что посещаемость онлайн родительских собраний выросла до 100%. Более того привычные 40-60 минут общения в жизни в онлайн займут в два раза меньше времени, если педагог подготовится к собранию — сообщит регламент, тему и организует работу модератора и помощника по ходу ведения собрания, разошлет материалы по итогам», — пояснила она.

Онлайн-совещание педагогов «Августовка Учи.ру» завершается в пятницу, 14 августа. Эксперты рассказали учителям, как оценить уровень знаний своих учеников после дистанта и каникул и принять оперативные меры по ликвидации пробелов.

Автор образовательных программ мастерской управления «Сенеж» Анна Завалина рассказала участникам совещания, как использовать цифровые компетенции и игровые моменты для адаптации первоклассников. Эксперт считает, что одним из инструментов может быть реализация на уроке «пользовательского сценария» — это внедрение в учебный процесс элементов любимой игры или любимых персонажей мультфильмов, что поможет перевести учебу в понятный для первоклассника процесс и формат.

Присоединиться к онлайн-совещанию можно, если оставить заявку и зарегистрироваться на Учи.ру. Участники совещания получат бесплатный сертификат.