Российские врачи не готовы делать прививку от COVID

Большинство российских врачей не готовы делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Справочник врача».

«Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%», — передает результаты опроса РБК.

При этом 66% респондентов оправдали свое решение отсутствием достаточных данных об эффективности препарата, еще 48% опрошенных смущает, что вакцина разработана слишком быстро. Лишь 20% опрошенных отметили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Ранее АОКИ призвала Минздрав РФ отложить госрегистрацию вакцины от коронавируса, разработанную Национальным исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи, до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Они назвали оперативный выпуск вакцины «пережитком героической парадигмы». 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19.