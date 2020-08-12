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Соловьев потребовал от Лукашенко освободить «33 богатыря» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Пора Лукашенко вернуть „33 богатырей“ на Родину»
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил задержанных в республике 33 граждан России.

«Пора Лукашенко вернуть «33 богатырей» на Родину. Сколько можно держать наших граждан в заложниках по совершено надуманному предлогу?» — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

Напомним, конце июля в Белоруссии задержали 33 россиян, большинство которых якобы являются бойцами частной военной компании Вагнера. Сообщалось, что многие из них якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР. Киев просит Минск выдать задержанных в Белоруссии россиян, которых на Украине считают украинскими гражданами.
При этом СМИ со ссылкой на источники в российских спецслужбах сообщили, что задержание россиян было итогом масштабной провокации, устроенной украинскими силовиками.
Ситуацию обсуждали президенты обеих стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Позже офис генпрокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 россиян, задержанных под Минском.
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Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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