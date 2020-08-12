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Мурашко объяснил страхом конкуренции критику российской вакцины от COVID-19 

Свободная пресса 2 часа назад
Мурашко объяснил критику российской вакцины
Фото: ТАСС
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал безосновательной критику российской вакцины от коронавируса и связал её с тем, что мнение высказывающихся по её поводу иностранных специалистов связано со страхом конкуренции.

«Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина — это решение которое уже имело определенные клинические данные", — приводит его слова «Интерфакс».

Ранее Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством заявил о доказанной эффективности и безопасности для здоровья человека разработанной в России вакцины от коронавируса COVID-19.
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Общество , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Интерфакс
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