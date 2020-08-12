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Владимир Спиваков отказался от врученного ему Лукашенко ордена: «Мне стыдно его носить» 

Newsru.com и ещё 6 48 минут назад
Спиваков отказался от награды Лукашенко
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от ордена Франциска Скорины, врученного ему в 2014 году президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением", — объяснил музыкант в открытом письме, которое публикует "Новая газета".

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты", — пишет Спиваков.

Артист отметил, что получил орден Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время эти понятия еще были Вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с Вами, правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией. Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране", — заявил Спиваков.

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Общество , СНГ , Владимир Спиваков , Александр Лукашенко , Новая газета
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