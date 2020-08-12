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В Тульской области нашли останки 122 красноармейцев 

ТАСС 2 часа назад
В Тульской области нашли останки 122 красноармейцев
Фото: РИА Новости
Тульский областной молодежный поисковый центр "Искатель" обнаружил в селе Люторичи Узловского района останки 122 солдат Красной армии, погибших в декабре 1941 года. В этих местах в боях участвовала 324-я стрелковая дивизия, которая формировалась в Чувашской АССР, сообщила в среду пресс-служба Министерства молодежной политики Тульской области.

"В селе Люторичи Узловского района прошла военно-патриотическая акция "Вахта памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поисковики из Тульского областного молодежного поискового центра "Искатель" совместно с представителями компании "Газпром трансгаз Москва" обнаружили и подняли останки 122 солдат и командиров Красной армии", — говорится в сообщении на сайте регионального министерства.

Останки могут принадлежать военнослужащим 324-й стрелковой дивизии 10-й армии, которая формировалась в Чувашской АССР. В начале декабря 1941 года в ходе начавшегося контрнаступления под Москвой части 10-й армии освобождали восточные районы Тульской области от нацистов, бои в районе села Люторичи начались 12 декабря. "Только через несколько дней село Люторичи было освобождено, но очень дорогой ценой. Несколько сотен красноармейцев остались лежать на заснеженных полях Тульской области", — отметили в пресс-службе.
Работы по поиску предполагаемого места братского захоронения проводились с 3 августа, на месте раскопок обнаружили предметы обмундирования, один солдатский медальон, ложку с инициалами. "Найденные при солдатах артефакты будут в дальнейшем исследованы", — отметили в пресс-службе.
Военно-патриотическая акция "Вахта памяти", организованная "Газпром трансгаз Москва", проводится с 2015 года в 14 регионах производственной деятельности компании. В ходе поисковых работ за прошедшее время нашли и перезахоронили останки более 600 погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих и мирных жителей.
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Общество , Газпром , Тульская Область
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