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Власти российского региона объяснили унитазы без перегородок в школе 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Унитазы без перегородок в школе в регионе РФ объяснили
Фото: Lenta.ru
Унитазы без перегородок в школе села Манзурка Иркутской области, фото которых было опубликовано ранее, якобы были поставлены в отдельную комнату для хранения. Местные власти утверждают, что по назначению они не использовались. Об этом заявил председатель думы муниципального Качугского района Андрей Саидов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в школе планируется проведение капитального ремонта, унитазы с опубликованного снимка не функционируют. Администрация школы проводит проверку.
Вместе с тем на появившимся в сети снимке видно, что унитазы подключены к водопроводу и фановой трубе.
Ранее жительница села рассказала, что до появления унитазов с таким расположением туалеты в школе были только на улице, однако дети и учителя ими продолжают пользоваться до сих пор, несмотря на наличие удобств в теплом помещении. «То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, но как бы вот результат. Сибирь, 21 век», — сказала она, подчеркнув, что унитазы в таком виде стоят уже два года.
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Общество , Радиостанция "Говорит Москва" , Иркутская Область
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