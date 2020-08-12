Номер службы спасения станет единым для всех

"Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру 112. Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и других экстренных ситуаций", — сказал Мишустин на заседании правительства.
"Этот номер был востребован и в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции. За помощью и поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже более 37 миллионов вызовов", — добавил премьер.
"Рассчитываем, что принятие законопроекта поможет более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами по ЕАЭС, включая совместное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации", — сказал глава правительства.