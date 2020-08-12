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Единый номер службы спасения будет доступен по всей России с 2021 года 

РИА Новости и ещё 12 3 часа назад
Номер службы спасения станет единым для всех
Фото: РИА Новости
Единый номер службы спасения 112 будет доступен по всей России в следующем году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы продолжаем работу по развитию системы экстренных оперативных служб, с которыми можно связаться по единому номеру 112. Планируем, что в следующем году система 112 будет доступна по всей стране. Чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и других экстренных ситуаций", — сказал Мишустин на заседании правительства.

На сегодняшний день это возможно в 56 регионах РФ, уточнил он.

"Этот номер был востребован и в период острой фазы распространения коронавирусной инфекции. За помощью и поддержкой в прошлом году по этому номеру обратилось около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже более 37 миллионов вызовов", — добавил премьер.

Мишустин отметил, что для того, чтобы быстрее настроить работу системы, подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти.

"Рассчитываем, что принятие законопроекта поможет более эффективно взаимодействовать с нашими партнерами по ЕАЭС, включая совместное реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации", — сказал глава правительства.

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Общество , Михаил Мишустин , ЕАЭС
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