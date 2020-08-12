Погоня за вакциной: кто конкурирует со «Спутником V»

«Триумф российской вакцины» может вынудить президента США Дональда Трампа поспешить с выпуском американских препаратов от COVID-19, что отрицательно скажется на их качестве, считают ученые. Между тем у американских разработок уже выявлены недостатки — так, испытания компании Moderna обернулись тяжелыми побочными эффектами для добровольцев. Называют эксперты малоизученной и оксфордскую разработку. «Газета.Ru» рассказывает о плюсах и минусах главных конкурентов российской вакцины.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уже три вакцины, разрабатываемые американскими учеными, находятся на последнем этапе клинических исследований.

Глава страны считает, что эти препараты «подают огромные надежды».

«Три потенциальные вакцины сейчас на третьей фазе клинических испытаний, это финальный этап», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Кроме того, американский лидер сообщил о заключенной сделке с компанией Moderna на покупку 100 млн доз вакцины от COVID-19 после того, как препарат будет зарегистрирован. Отметим, что разработку этой компании мировое научное сообщество оценивает как одну из самых перспективных.

Однако американские медики обеспокоены тем, что заявление президента России Владимира Путина о регистрации вакцины под названием «Спутник V» подстегнет Трампа к излишней спешке в выпуске препарата.

«Судя по истории кажущегося уважения Трампа к Путину, а также по постоянному личному стремлению к «победе», Трамп может пожелать сделать в США то, что он считает триумфом российской вакцины», — заявила изданию The New York Times старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джонса Хопкинса Моника Шох-Спана.

Старший научный сотрудник Международного университета Флориды и экс-помощник госсекретаря при Джордже Буше Дэвид Крамер выразил надежду на то, что президенты не будут соревноваться в пандемию.

«Помимо контроля над вооружениями борьба с вирусом будет одной из проблем, в которых мы и Россия должны работать вместе, а не конкурировать. Тем не менее скорость, с которой русские нашли вакцину, должна вызывать озабоченность из-за риска обострения недоверия между нашими двумя сторонами», — пояснил эксперт.

Несмотря на заявление Трампа о трех американских вакцинах, находящихся на третьей фазе исследований, в ВОЗ 6 августа сообщили, что лишь Moderna приступила к этому этапу.

Наряду с Moderna на этом клиническом уровне находятся вакцины Оксфордского университета, немецкой компаний BioNTech, китайской Sinovac, Уханьского института вирусологии и Пекинского института вирусологии.

Препарат Moderna создается совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США. Его делают на основе матричной РНК (мРНК) — чистого генетического материала возбудителя COVID-19, который создается искусственно.

После вакцинации клетки в организме человека начинают производить элементы вируса, которые запускают оборонительную реакцию иммунной системы. Положительные стороны Moderna в том, что ее легко и быстро разработать — достаточно расшифровать геном вируса и воспроизвести его искусственно. Кроме того, риска заболеть от нее нет, так как вирус, который вводится в организм, ненастоящий, сообщала председатель правления Международного общества вакцин Маргарет Лю National Geographic.

Также препарат показывал обнадеживающие результаты на предыдущих фазах испытаний. «Тот факт, что вакцина вырабатывала нейтрализующие антитела в количествах, сравнимых или превышающих их количество в плазме выздоравливающих, очень обнадеживает», — говорил The Washington Post завкафедрой молекулярной микробиологии и иммунологии Школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса Артуро Касадеваль.

Из негативных факторов — мРНК трудно доставить в клетки человека, для этого ее необходимо упаковать в молекулы липидов, что грозит побочными эффектами. На это испытатели препарата уже жаловались.

29-летний житель Сиэтла Иан Хейдон, который стал один из добровольцев, рассказал, что после первого введения препарата он почувствовал боль в руке, «как будто его ударили кулаком» — кроме того, у него были проблемы с поднятием конечности. Тем не менее через некоторое время его состояние пришло в норму, и ученые Moderna вновь ввели ему препарат.

На этот раз через некоторое время после вакцинации Хейдон стал дрожать, у него поднялась температура до 39,5 градуса, а также начались позывы рвоты, боль в мышцах и обмороки. Через несколько дней под наблюдением врачей молодому человеку удалось выздороветь — он отметил, что все равно не жалеет о своем решение стать добровольцем.

«Мы торопимся разработать вакцину как можно быстрее. И такие истории, как то, что случилось со мной, имеют значение, потому что они определяют процесс разработки», — подчеркивал житель Сиэтла изданию Stat.

Некоторым может показаться недостатком и цена разработки Moderna — по данным компании, курс вакцины будет стоять на уровне $50-60 (около 4,4 тыс. рублей), что составляет около $25-30 за дозу (2,2 тыс. рублей), писал Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Другой перспективной вакциной считается та, что разрабатывается в Оксфордском университете совместно со шведской компанией AstraZeneca. Основой этого препарата будет аденовирус шимпанзе, несущий ген коронавирусного S-белка.

Согласно результатам, опубликованным учеными Оксфорда в медицинском журнале The Lancet, испытания на 1077 добровольцах показали, что вакцина дает двойную защиту от COVID-19. При этом серьезные побочные эффекты у испытателей зафиксированы не были — легкие недомогания лечились обычным парацетамолом

В итоге мировое сообщество начало массово вкладывать деньги в эту вакцину — так, AstraZeneca еще в мае сообщила о контракте на $1,2 млрд с правительством США на поставку 400 млн доз. 13 июня то же количество доз попросил Евросоюз . Британские власти заявили о намерении оплатить 100 млн доз, рассчитывая, чтобы 30 млн из них достанутся обычным гражданам Англии.

«Все готовы инвестировать в ее производство еще до окончания клинических исследований. Это, конечно, лестно, но не гарантирует результат. Она может провалиться, может выстрелить, а может оказаться середнячком», — обратил внимание директор Института Дженнера при Оксфордском университете Адриан Хилл, который также занимается разработкой этой вакцины.

Отметим, что оксфордский препарат считается одним из самых дешевых — производители оценивают его в $3-4. Тем не менее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предостерег чиновников от вложений как в вакцину Оксфорда, так и в Moderna.

«Moderna использует мРНК, другой способ доставки шипа, который ни разу в мире не был одобрен. AstraZeneca применяет обезьяний коронавирус, который тоже недостаточно изучен», — заявлял он «Ведомостям».

Вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Первые результаты исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к коронавирусной инфекции.

Администрация США уже закупила эту вакцину на $1,95 млрд — то есть 100 млн доз. Японские власти приобрели 120 млн Таким образом, BioNTech оценивает свои разработки в $19,5 за дозу.

Китайская вакцина компании Sinovac разрабатывается совместно с индонезийской фирмой Bio Farma. Исследователи используют старый способ борьбы с болезнями — а именно химически инактивированную версию вируса. Отчет о первых опытах на животных показал, что ни у одной из подопытных обезьян, которым поставляли препарат прямо в легкие через трубки, не появился COVID-19.

Гендиректор Bio Farma Хонести Басир уточнил в разговоре с Bangkok Post, что вакцина может быть использована мусульманами, поскольку она гарантированно является халяльной.

«Мне это нравится. Это старая школа, но она может сработать. Что мне больше всего нравится, так это то, что многие производители вакцин, в том числе в странах с уровнем дохода ниже среднего, могут производить такую ​​вакцину », — отмечал ученый Университет Питтсбурга Дуглас Рид в разговоре с журналом Science.

Тем не менее сами специалисты Sinovac признают, что у обезьян не развиваются многие симптомы коронавируса нового типа, которые есть у людей, из-за чего слишком рано говорить об эффективности вакцины.

Но если разработка китайской вакцины Sinovac переехала в Индонезию, то Уханьский и Пекинский институты вирусологии, которые также используют инактивированную версию вируса, все еще пытаются создать препарат на территории КНР. Медики опасаются, что во время третьей фазы клинических испытаний у этих вакцин будет недостаточно испытателей, так как для данного этапа требуются десятки тысяч участников с COVID-19, а вспышки инфекции в Китае больше нет.

«Китайским компаниям нужно выйти за пределы Китая. Гонка началась, и на самом деле речь идет о том, кто может быстрее всего оказаться в зоне повышенного риска», — сообщал гендиректор Международного института вакцин в Сеуле Джером Ким порталу Nature.com.

Кроме того, по его мнению, китайские ученые могут столкнуться и с проблемой слишком пристального внимания мирового сообщества из-за непрозрачности медицинской системы страны, а также предыдущих скандалов с вакцинами.