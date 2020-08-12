«А мне начихать на права пьяного человека!»

Двенадцатого августа 1999 года Украина закрыла все вытрезвители. В России эти учреждения просуществовали до 2011 года. Однако дискуссия о том, нужны они или нет, продолжается, а кому-то из россиян даже может "повезти" встретить новый 2021 год в "трезвяке".

Говорят, россияне стали намного меньше пить в последние 15-20 лет, даже ВОЗ об этом заявляет. Однако творить непотребства подшофе, наоборот, стали чаще: после ликвидации вытрезвителей в 2011 году количество "пьяных преступлений" выросло на 35%. В некоторых регионах "дома трезвости", конечно, остались — на базе медицинских и социальных госучреждений, но это лишь частности. А системно практика может вернуться в Россию уже 1 января 2021 года — законопроект прошел два чтения в Госдуме и наверняка будет окончательно принят в третьем чтении в ближайшее время. Но от советских предшественников новые вытрезвители будут значительно отличаться: их планируют открывать на частно-государственной основе, что потенциально может сделать услуги учреждений платными. Еще у законодателей есть намерение внести изменения в закон "О полиции", чтобы стражи порядка имели право "изымать" из общественных мест подпитых, потерявших ориентиры в пространстве и неспособных передвигаться граждан и доставлять их в вытрезвители.

Дискуссию в России по этому вопросу нельзя назвать ожесточенной, большинство "за", а многие и вовсе еще в 2011 году выступали против закрытия вытрезвителей. Один из них — автор и руководитель проекта Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя "ЦИФРА" Вадим Дробиз

"Обязательно надо возвращать вытрезвители, лечебно-трудовые профилактории и все, что с этим связано. Это никакого отношения не имеет к уровню потребления алкоголя в России или в других странах, вытрезвители — о другом, об общественном порядке. На улицах и в общественных местах в принципе не должно быть людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, в любой стадии, в какой бы он ни был. Пьяных быть не должно. Вот для этих людей должны создаваться вытрезвители и лечебно-трудовые профилактории с принудительным помещением туда граждан. Люди, которые позволяют себе выпивать или находиться в общественном месте в пьяном виде, должны быть задержаны и препровождены для дальнейших административных действий. Это самое главное, чтобы на улицах люди гуляли спокойно, дети. Диссидентствующая публика начнет рассказывать о том, что будут нарушаться права граждан. А мне начихать на эти права пьяного, которые будут нарушаться".

Но есть и те, кто видит в возвращении вытрезвителей намного больше плохого, чем хорошего. Председатель Союза борьбы за народную трезвость, профессор Владимир Жданов убежден, что проблему решать надо абсолютно иначе.

"Это попытка скрыть от общества последствия алкоголизации населения. Когда мы начнем о пьяных спотыкаться на каждом углу, тогда общество и задумается: что-то, наверное, не то, что-то творится не то. А тут цель убрать пьяных людей с улиц, скрыть, мол, пейте дальше, пожалуйста, мы вас всегда с комфортом обслужим. Я считаю, что это излишняя нагрузка на бюджет, даже если это будут хозрасчетные организации. Ясно, что будет очень много коррупции, ясно, что будут "избранных" забирать в вытрезвители. На самом деле, никаких вытрезвителей не надо — надо бороться за то, чтобы отрезвить общество".

Кроме того, Владимир Жданов уверен, что как раз те, кто больше всех рискует умереть на улице или стать жертвой преступления из-за интоксикации, в вытрезвитель не попадет — это бездомные люди. Председатель Союза борьбы за народную трезвость полагает, что на них просто не будут обращать внимания и забирать никуда не станут.

Тем не менее выводы об эффективности или ненужности вытрезвителей нового типа делать пока рано. Но стоит обратить внимание на красноречивые цифры: каждый год в России из-за алкоголя погибает более 50 тысяч человек, из них 8-10 тысяч — насмерть замерзают на улицах. И именно столько жизней уже в 2021 году может спасти своевременная и квалифицированная помощь правоохранителей и медиков.