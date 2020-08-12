Чиновница обвинила россиян в нежелании работать 

По словам замдиректора центра занятости в Нефтекамске, местные жители не хотят устраиваться на работу из-за высоких пособий. Об этом она заявила во время оперативного совещания с главой города, репортаж о котором был показан в программе «Время новостей» телеканала Нефтекамск 24 и доступен в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновницы, к началу августа официально безработными в городе являются 4262 человека, при этом «наблюдается кадровый голод».

«Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», — заявила она.

Она также с улыбкой отметила, что люди не хотят трудоустраиваться, так как «там работать надо, а у них пособие большое». Сотрудница центра занятости уточнила, что минимальный размер пособия по безработице в Нефтекамске составляет 5175 рублей и выплаты увеличиваются на три тысячи, если в семье есть хотя бы один ребенок.

«Как правило, малоимущие семьи — это многодетные. Три ребенка — это уже почти 15 тысяч, что выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги?» — пояснила чиновница.

«Рамблер» писал, что ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальное пособие по безработице в 2021 году до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, а максимальное — до уровня средней заработной платы в регионе.