Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Слова российской чиновницы о высоких пособиях по безработице объяснили 

Lenta.ru и ещё 16 29 минут назад
Скандальное заявление российской чиновницы объяснили
Фото: РИА Новости
Слова чиновницы из Башкирии, которая рассказала о хорошо зарабатывающих за счет пособий по безработице россиянах, были вырваны из контекста. Об этом URA.RU сообщили в центре занятости Нефтекамска, где работает женщина.
В ведомстве уточнили, что их сотрудница выступала с докладом и рассказала, что некоторые безработные граждане получают выплату выше МРОТ.

«Телевидение сделало нарезку реплик чиновницы, вырвав их из контекста», — сказала замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина, добавив, что госслужащая не хотела никого оскорбить.

Ранее работница городского центра занятости заподозрила в нахлебничестве неработающих россиян, которые получают пособие по безработице. Она говорила, что, помимо пособия в 5175 рублей, многие получают доплату в три тысячи за каждого ребенка в семье. В итоге семье с тремя детьми ежемесячно выделяется почти 15 тысяч рублей. Из-за высоких выплат граждане не ищут работу, заявила чиновница.
В Башкирии размер МРОТ в 2020 году составил 12 130 рублей. В центре занятости Нефтекамска горожанам предлагают устроиться на работу кухонным рабочим с зарплатой 13 тысяч рублей, учителем начальных классов — 14 тысяч рублей, уборщиком — 14 тысяч рублей, пекарем третьего разряда — 18 тысяч рублей.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Последние новости
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск» Михаил Ефремов перенес инсульт Михаил Ефремов перенес инсульт В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России В Белоруссии приземлился VIP-самолет ВКС России
Комментарии 1
Общество , Другое , Башкортостан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я бы им головы поотрывал»: Разин вступился за Салтыкову
«Я бы им головы поотрывал»: Разин вступился за Салтыкову
Китай испытал «уничтожители авианосцев»
Китай испытал «уничтожители авианосцев»
На квартиру жены Алибасова наложили арест
На квартиру жены Алибасова наложили арест
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение