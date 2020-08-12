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Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Чиновница обвинила безработных россиян в нахлебничестве
Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»
Сотрудница центра занятости из города Нефтекамска обвинила неработающих россиян в нахлебничестве из-за получаемых ими пособий по безработице, сообщают «Аргументы и Факты».
По словам чиновницы, вставшие на учет в биржу труда получают слишком высокие выплаты, и поэтому не идут трудоустраиваться. Так она объяснила высокий рост числа безработных с начала пандемии. По официальным данным, до 1 марта безработными числились 780 нефтекамцев, к началу августа их число увеличилось почти в пять раз — до 4262.
Женщина уточнила, что пособие по безработице в Нефтекамске составляет 5175 рублей, при наличии ребенка сумма увеличивается на три тысячи. Так, если в семье трое детей, то безработный получает почти 15 тысяч в месяц, что выше минимального размера оплаты труда. «Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — пояснила госслужащая.
При этом в городском центре занятости есть следующие вакансии: кухонный рабочий — 13 тысяч рублей, уборщик — 14 тысяч рублей, учитель начальных классов — 14 тысяч рублей, пекарь третьего разряда — 18 тысяч рублей.
Издание отмечает, что в соцсетях некоторые горожане возмутились словами чиновницы. Одна из комментаторов написала, что с мая стоит на учете и получает 1700 рублей плюс три тысячи на ребенка. «Сама бы она пожила на эти деньги, как будто из своего кармана платит», — добавила автор комментария.
По данным Минтруда, пик безработицы в России будет достигнут в августе-сентябре. Стабилизация ситуации ожидается к концу 2020 года. На фоне эпидемии коронавируса правительство решило увеличить минимальное пособие по безработице до 4500 рублей.
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Общество , Другое , Аргументы и Факты , Нефтекамск
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