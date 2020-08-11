Вирусолог прокомментировал ситуацию с чумой в Туве 

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал ситуацию с чумой в Туве

«Вероятность массового распространения чумы невелика, это практически невозможно. В настоящее время есть лечение против этой болезни», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, очаги возникновения были и будут, но врачи всегда своевременно на них реагируют, например, изолируют и лечат заболевших, обрабатывают территории.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что возбудитель чумы обнаружен в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском мезоочагах общей площадью 340,1 кв. км.