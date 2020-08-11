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Появились подробности состояния Ефремова после госпитализации 

Вероника Полынина 14 минут назад
Появились подробности состояния Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов, госпитализированный с подозрением на инсульт, пришел в сознание, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, жизни Ефремова ничего не угрожает. Артиста обследовали, подозрение на инсульт у него не подтвердилось. Врачи поставили Ефремову диагноз ишемическая атака.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаила Ефремова госпитализировали в Боткинскую больницу из зала суда, где рассматривалось дело о смертельном ДТП на Садовом кольце. Перед началом заседания артист не смог самостоятельно выйти из машины, ему помогли два сотрудника ФСИН, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу.
Состояние Ефремова в больнице изменилось
Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Ефремова доставили в больницу с подозрением на инсульт и поместили в отделение нейрореанимации.
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Общество , Михаил Ефремов , ФСИН , РЕН ТВ
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