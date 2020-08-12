Два российских журналиста вернулись домой из Минска

Питалева задержали в понедельник вечером, когда он собирался на митинг к стеле « Минск — город-герой». Ночь его продержали в Первомайском РУВД , потом он весь день провёл в СИЗО «Жодино», пишет РИА Новости.

Из СИЗО Питалева выпустили 11 августа вечером и в сопровождении сотрудников консульства РФ направили в Смоленск.

Телиженко не вышел на связь с редакцией 10 августа вечером. Он шёл к месту проведения очередных акций протеста для выполнения задания редакции об освещении происходящих событий. Журналист также был освобождён при содействии сотрудников российского консульства 11 августа вечером.