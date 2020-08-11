«Вирус не уйдет»

Коронавирус в среднем выявляют лишь у шести из 10 тыс. россиян, возвратившихся домой с российских и зарубежных курортов, — такие данные представили в Роспотребнадзоре
. Тем не менее некоторые врачи считают, что статистика может не отражать реальную картину. Терапевт-пульмонолог заявила «Газете.Ru», что массовый туризм вызовет новые вспышки COVID-19 по всей стране. При этом опрос сервиса OneTwoTrip показал, что этим летом более половины россиян отправились в отпуск.
Коронавирус обнаруживают в среднем у шести человек из 10 тыс. россиян, вернувшихся с российских и зарубежных курортов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
«Мы проанализировали количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран. В среднем по всем регионам РФ эта цифра одинаковая», — уточнила она.
«Вместе с тем за прошедшую неделю заболел один вернувшийся из Испании
с отдыха, один из Казахстана
и четыре человека из Турции
», — добавила Попова, подчеркнув, что ведомство с июля ведет мониторинг случаев заболевания COVID-19 после возвращения людей с курортов.
Тем не менее пульмонолог-терапевт Марина Казакова
заявила «Газете.Ru», что число заражений коронавирусом на курортах будет только возрастать. К тому же в этом году 53,3% россиян решили поехать в отпуск, несмотря на коронавирус, показал опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«Границы открыли из-за экономической стороны вопроса. Но мое мнение как врача — сделали это слишком рано», — сказала она.
В то же время врач-иммунолог Татьяна Шалина
считает цифры, приведенные Поповой, не столь великими, чтобы бить тревогу. «Количество заболевших резко-то и не увеличилось. По статистике особого скачка заболеваемости не было, соответственно, мы не можем сказать, что это [открытие границ] было сделано зря», — отметила медик в беседе с «Газетой.Ru», добавив, что куда более опасным решением она считает открытие всех учебных заведений в сентябре.
С коллегой согласился пульмонолог-терапевт Алексей Никишенков. По его мнению, авиасообщение стало вновь доступно вполне своевременно. «Открытие границ происходит поэтапно — есть доступ только в ограниченный список стран», — напомнил он.
Медик подчеркнул, что соблюдение мер предосторожности — использование масок, перчаток, тщательное мытье рук, а также дистанцирование — позволит избежать массовых заражений.
«Если люди будут сознательны, то резкого скачка заболеваемости не произойдет», — заявил врач «Газете.Ru».
Казакова в свою очередь готова поспорить с Никишенковым. «Меры защищают очень хорошо. Вопрос только в соблюдении этих мер. Как много человек носят маски на курортах? Как много человек при первых признаках заболевания остаются в номере, а не идут купаться? Отпуск же пропадает!» — сказала собеседница «Газеты.Ru».
Кроме того, на курортах много мест скопления людей, где трудно поддерживать социальную дистанцию, убежден заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган
.
«Также хочется упомянуть путешествия на самолете, которые требуют проведения времени на линиях безопасности и в терминалах аэропорта, что может привести к тесному контакту с другими людьми. Также социальное дистанцирование затруднено на переполненных рейсах, и сидение ближе, чем в двух метрах от других людей, иногда в течение нескольких часов, может увеличить риск заражения COVID-19», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
По словам Казаковой, всеобщая безответственность неминуемо приведет к большому приросту заболевших COVID-19. «Подъем заболеваемости определенно будет. Вернутся люди с курортов, пойдут по магазинам, и все начнется заново. Расслабляться пока рано, по крайней мере, до широкой вакцинации», — заметила врач.
Вместе с тем доктор медицинских наук, врач-иммунолог Елена Чурина считает, что в заражениях коронавирусом на курортах нет ничего страшного — наоборот, это даже может принести пользу. «Я сторонник модели поведения властей Швеции. Необходимо как можно скорее сформировать популяционный иммунитет.
Селективная защита была необходима только группам риска изначально, а вот детей и молодежь можно и не ограничивать — они бы и сформировали иммунную прослойку»,
«Вирус никуда не уйдет из популяции, поэтому чем больше лиц проконтактируют с ним, тем быстрее он потеряет свою агрессивность. Ограничения нужно продолжать снимать», — добавила врач. Иммунная система должна работать, контактируя с разными антигенами (чужеродные для организма вещества, — «Газета.Ru»), что не происходит в изоляции, утверждает медик.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в конце марта многие страны закрыли свои границы. Россия приостановила регулярное международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составили грузовые, почтовые, а также вывозные рейсы, которые курсируют до сих пор, возвращая российских туристов на родину.
Распространение вируса привело к тому, что многие туристические страны понесли серьезные убытки. В частности, в туристическом секторе черногорской экономики сложилась трудная ситуация. По официальным данным, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.
Для российских туристов свои границы открыли уже несколько стран — с 1 августа можно полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом турецкие курорты открываются для россиян в два этапа. С 1 августа можно отправиться в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.
Кроме того, сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию.
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