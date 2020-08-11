«Вирус не уйдет»

Коронавирус в среднем выявляют лишь у шести из 10 тыс. россиян, возвратившихся домой с российских и зарубежных курортов, — такие данные представили в Роспотребнадзоре . Тем не менее некоторые врачи считают, что статистика может не отражать реальную картину. Терапевт-пульмонолог заявила «Газете.Ru», что массовый туризм вызовет новые вспышки COVID-19 по всей стране. При этом опрос сервиса OneTwoTrip показал, что этим летом более половины россиян отправились в отпуск.

Коронавирус обнаруживают в среднем у шести человек из 10 тыс. россиян, вернувшихся с российских и зарубежных курортов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

«Вместе с тем за прошедшую неделю заболел один вернувшийся из Испании с отдыха, один из Казахстана и четыре человека из Турции », — добавила Попова, подчеркнув, что ведомство с июля ведет мониторинг случаев заболевания COVID-19 после возвращения людей с курортов.

Тем не менее пульмонолог-терапевт Марина Казакова заявила «Газете.Ru», что число заражений коронавирусом на курортах будет только возрастать. К тому же в этом году 53,3% россиян решили поехать в отпуск, несмотря на коронавирус, показал опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Границы открыли из-за экономической стороны вопроса. Но мое мнение как врача — сделали это слишком рано», — сказала она.

В то же время врач-иммунолог Татьяна Шалина считает цифры, приведенные Поповой, не столь великими, чтобы бить тревогу. «Количество заболевших резко-то и не увеличилось. По статистике особого скачка заболеваемости не было, соответственно, мы не можем сказать, что это [открытие границ] было сделано зря», — отметила медик в беседе с «Газетой.Ru», добавив, что куда более опасным решением она считает открытие всех учебных заведений в сентябре.

С коллегой согласился пульмонолог-терапевт Алексей Никишенков. По его мнению, авиасообщение стало вновь доступно вполне своевременно. «Открытие границ происходит поэтапно — есть доступ только в ограниченный список стран», — напомнил он.

Медик подчеркнул, что соблюдение мер предосторожности — использование масок, перчаток, тщательное мытье рук, а также дистанцирование — позволит избежать массовых заражений.

«Если люди будут сознательны, то резкого скачка заболеваемости не произойдет», — заявил врач «Газете.Ru».

Казакова в свою очередь готова поспорить с Никишенковым. «Меры защищают очень хорошо. Вопрос только в соблюдении этих мер. Как много человек носят маски на курортах? Как много человек при первых признаках заболевания остаются в номере, а не идут купаться? Отпуск же пропадает!» — сказала собеседница «Газеты.Ru».

Кроме того, на курортах много мест скопления людей, где трудно поддерживать социальную дистанцию, убежден заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган

«Также хочется упомянуть путешествия на самолете, которые требуют проведения времени на линиях безопасности и в терминалах аэропорта, что может привести к тесному контакту с другими людьми. Также социальное дистанцирование затруднено на переполненных рейсах, и сидение ближе, чем в двух метрах от других людей, иногда в течение нескольких часов, может увеличить риск заражения COVID-19», — пояснил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Казаковой, всеобщая безответственность неминуемо приведет к большому приросту заболевших COVID-19. «Подъем заболеваемости определенно будет. Вернутся люди с курортов, пойдут по магазинам, и все начнется заново. Расслабляться пока рано, по крайней мере, до широкой вакцинации», — заметила врач.

Вместе с тем доктор медицинских наук, врач-иммунолог Елена Чурина считает, что в заражениях коронавирусом на курортах нет ничего страшного — наоборот, это даже может принести пользу. «Я сторонник модели поведения властей Швеции. Необходимо как можно скорее сформировать популяционный иммунитет.

Селективная защита была необходима только группам риска изначально, а вот детей и молодежь можно и не ограничивать — они бы и сформировали иммунную прослойку»,

«Вирус никуда не уйдет из популяции, поэтому чем больше лиц проконтактируют с ним, тем быстрее он потеряет свою агрессивность. Ограничения нужно продолжать снимать», — добавила врач. Иммунная система должна работать, контактируя с разными антигенами (чужеродные для организма вещества, — «Газета.Ru»), что не происходит в изоляции, утверждает медик.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в конце марта многие страны закрыли свои границы. Россия приостановила регулярное международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составили грузовые, почтовые, а также вывозные рейсы, которые курсируют до сих пор, возвращая российских туристов на родину.

Распространение вируса привело к тому, что многие туристические страны понесли серьезные убытки. В частности, в туристическом секторе черногорской экономики сложилась трудная ситуация. По официальным данным, число иностранных туристов в июле снизилось на 92%.

Для российских туристов свои границы открыли уже несколько стран — с 1 августа можно полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом турецкие курорты открываются для россиян в два этапа. С 1 августа можно отправиться в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Кроме того, сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, а с 15 августа станут возможны поездки в Швейцарию.