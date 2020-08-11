Подозрение на инсульт: Ефремова увезли из суда

Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт. В беседе с «Газетой.Ru» адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина назвала произошедшее «цирковым выступлением».

Заслуженного артиста России Михаила Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда Москвы в бессознательном состоянии. Судебные приставы закрыли помещение на вход и попросили толпу разойтись, чтобы позволить медработникам доставить актера на носилках к машине скорой помощи. Позже в пресс-службе суда подтвердили, что Ефремова экстренно доставили в Боткинскую больницу в предынсультном или предынфарктном состоянии. По словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, состояние его подзащитного остается крайне тяжелым. Как сообщили сотрудники медучреждения агентству РИА «Новости», актер находится в реанимации.

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — сказал источник.

Согласно информированному источнику «Интерфакса», артиста доставили в больницу с подозрением на инсульт.

«Предварительный диагноз — острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. Пока диагноз под вопросом», — заявил собеседник агентства.

До здания суда для участия в четвертом судебном заседании по делу о смертельном ДТП актер добирался с трудом. Он не смог самостоятельно выбраться из автомобиля и, хромая, медленно шел за судебными приставами. После госпитализации Ефремова судья продолжила заседание в закрытом режиме, а затем объявила о переносе суда на утро 12 августа.

Адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова Анна Бутырина в беседе с «Газетой.Ru» назвала госпитализацию Ефремова «цирковым выступлением».

«В зале судебного заседания он не появился, нам никаких комментариев о его состоянии не дали. Никаких медицинских подтверждений нет. Я думаю, что после увиденных доказательств в суде, подтверждающих его вину, это очередное цирковое выступление Ефремова и его защитника», — считает юрист.

Также она отметила, что причиной переноса суда стала необходимость личного присутствия обвиняемого на заседании.

«Судебное заседание отложено на завтра, потому что присутствие Ефремова обязательно. Рассмотрение дела может быть приостановлено до момента его выздоровления», — уточнила Бутырина.

Утром 11 августа к зданию Пресненского суда пришел шоумен Никита Джигурда , чтобы высказать свою точку зрения об инциденте с участием Ефремова. Сначала он прочитал небольшое стихотворение с заявлением о том, что «Миша не виноват». Осуждающим актера и устроившим «весь этот дурдом» Джигурда посоветовал засунуть «серп и молот в пятую точку», передает «Пятый канал».

«Он не сидел за рулем. Я это знаю, я провел расследование!» — заявил шоумен.

Далее он упомянул о неких видеозаписях, на которых видно, что в автомобиле Ефремова сидел человек без пиджака в белой перчатке на руке. По версии Джигурды, после аварии к месту инцидента подбежала «массовка», которая позволила «каскадеру» незаметно уйти с места происшествия.

«За рулем был каскадер! Подготовленный человек! Я хочу вам сразу сказать, вы же умные люди! В этом месте 18 камер! Если бы хоть одна камера показывала правду. Где камеры наблюдения? Где видео?!» — вопрошал Джигурда.

Он также подверг сомнению профессионализм адвоката семьи погибшего Александра Добровинского

«Он — левый адвокат! Я ему говорю: «Паниковский-Добровинский, бросьте гуся и предъявите диплом!» — крикнул Джигурда.

После госпитализации артиста Добровинский сообщил, что люди, вытащившие Ефремова из автомобиля после аварии, также могут быть допрошены судом в качестве свидетелей.