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В ЕАО назвали планируемые сроки введения в эксплуатацию моста в Китай 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Назван срок сдачи моста из России в Китай
Фото: globallookpress.com
Мост "Нижнеленинское — Тунцзян" через Амур теперь планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2022 года, сообщает в среду правительство ЕАО.
Ранее сообщалось, что этот мост станет первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Он рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Китайская сторона завершила строительство своей части моста еще в октябре 2018 года. Срок сдачи российской части неоднократно сдвигался, в последний раз — на 2021 год. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ранее отмечал, что "желательно завершить все работы в установленные сроки — это первый квартал 2021 года".

"У ООО "Рубикон" (заказчик — ред.) нет технических проблем с реализацией проекта в установленные сроки. Срок завершения строительно-монтажных работ — 3 квартал 2021 года, согласно рабочему графику подрядчика. Получение заключения о соответствии — 4 квартал 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию — 1 квартал 2022 года, согласно дорожной карте", — рассказал первый заместитель гендиректора "Рубикона" Мурад Магомедов, чьи слова приводятся в сообщении правительства региона.

По словам Магомедова, сейчас строительно-монтажные работы ведутся низкими темпами из-за проблем с финансированием производства со стороны генерального подрядчика. Переговоры генерального подрядчика по привлечению финансирования в проект находятся на завершающем этапе, добавил он.
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Общество , Мурад Магомедов , Ростислав Гольдштейн , Китай
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