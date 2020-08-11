У «русского Нострадамуса» нашли пророчества об антихристе в РФ 

Канал ParanormalLife опубликовал на «Яндекс. Дзене» пророчества Тита Нилова, которого называют «русским Нострадамусом». Среди прочего, он предсказывал России пришествие «антихристов» и безбожие.

ParanormalLife отмечает, что Нилов с сожалением говорил о будущем России. Он считал, что страна окажется под властью сразу двух «антихристов», которые будут править с разницей в десять лет.

Нилов предупреждал, что Россию накроет «туча безбожия».

По данным канала, этот период сопоставляют со временем, когда страной руководили Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

Как писал «Рамблер», ранее в соцсетях обсуждали пророчества Ванги и Нострадамуса о России.

«Непознанный Мир» рассказал , что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».

В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.