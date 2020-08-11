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Врачи поставили диагноз Ефремову 

Вероника Полынина 20 минут назад
Врачи Боткинской больницы поставили Михаилу Ефремову диагноз инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал агентства ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
11 августа, как сообщал «Рамблер», на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд Москвы Ефремова привезли судебные приставы. При этом из служебного автомобиля артист не смог выйти самостоятельно, ему помогли два сотрудника, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу.
Ефремов в реанимации
Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Его госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы.
Михаил Ефремов проходит обвиняемым по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором погиб водитель автомобиля LADA Сергей Захаров. Артист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Наказание по данной статье составляет от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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