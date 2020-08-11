Врачи поставили диагноз Ефремову 

Врачи Боткинской больницы поставили Михаилу Ефремову диагноз инсульт. Об этом сообщает телеграм-канал агентства ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

11 августа, как сообщал «Рамблер», на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в Пресненский суд Москвы Ефремова привезли судебные приставы. При этом из служебного автомобиля артист не смог выйти самостоятельно, ему помогли два сотрудника, которые буквально под руки завели актера в здание суда. Было заметно, что Ефремов не мог сгибать правую ногу.

Во время процесса ему стало хуже, сотрудники суда вызвали «скорую помощь». В результате артиста из зала заседаний вынесли на носилках. Его госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы.