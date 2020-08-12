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Российский учёный допустил приход третьей волны коронавируса 

News.ru и ещё 3 48 минут назад
Академик РАН профессор Михаил Пальцев заявил, что при повторном заражении COVD-19 у больного будут другие симптомы. Учёный также допустил, что за первой волной распространения коронавирусной инфекции в России и мире последуют вторая и третья.
В интервью «Парламентской газете» Пальцев напомнил, что все вирусные пандемии в истории человечества протекали в три волны, причём самой сильной обычно бывала вторая. Третья волна, как правило, не так выражена за счёт достижения в популяции коллективного иммунитета.

Например, в три волны протекала испанка, которая была в начале прошлого века. Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда переболевает более 60% населения, а когда переболевает 95%, инфекция исчезает, — отметил специалист.

Профессор предположил, что пандемия коронавируса не станет исключением из этого правила. Пальцев указал, что аналогичного мнения придерживается главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Учёный также рассказал, что возможность повторного заражения COVID-19 уже установлена как факт. Однако у заболевших во второй раз меняется симптоматика.
Это может быть поражение кожного покрова, желудочно-кишечного тракта. Пока рано говорить о каких-то особенностях повторного COVID-19, потому что очень мало наблюдений, — сказал Пальцев.
Учёный обратил внимание на риски, связанные с коронавирусом, для людей, которые не переносили инфекцию, но побывали на карантине или в самоизоляции весной. Длительное пребывание в закрытом помещении могло сказаться на их иммунитете, поэтому при заражении COVID-19 болезнь может протекать в тяжёлой форме.
Ранее NEWS.ru приводил мнение доктора и телеведущего Александра Мясникова, который заявил, что пандемия коронавируса не будет развиваться волнообразно. По его словам, инфекция в дальнейшем может проявляться локальными вспышками в местах, где ещё не сформировался коллективный иммунитет.
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Комментарии 1
Общество , Видео , Михаил Пальцев , Александр Мясников , РАН , Парламентская газета
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