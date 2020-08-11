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«Легко сомнут и сплющат»: музкритик Троицкий призвал громить резиденцию Лукашенко на БелАзах 

Свободная пресса 43 минуты назад
Троицкий призвал громить Лукашенко на БелАзах
Фото: РИА Новости
Российский музыкальный критик Артемий Троицкий (урожд. — Майданик) заявил, что сторонники белорусского майдана из города Жодино должны "оседлать" БелАзы и направиться в резиденцию главы государства Александра Лукашенко.
Об этом околомузыкальный деятель написал на своей странице в соцсети.

«А БелАЗы на что?!? Если кто не знает — это такие гигантские самосвалы высотой с двухэтажный дом. Народ Жодино (40 км от Минска, там БелАЗы производят) — садитесь за рули гигантов и вперёд в Дрозды (резиденция Лукашенко) на ознакомительную прогулку!», — заявил критик.

Он уверил своих читателей, что таким образом протестующие «сплющат и автозаки, и даже БТРы».
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Напомним, что в 2014 году Троицкий перехал из Москвы в Эстонию, сославшись на "преследования в РФ".
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Общество , СНГ , Жодино
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