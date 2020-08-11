Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусов призвали штурмовать резиденцию Лукашенко 

Павел Тиунов и ещё 1 8 минут назад
Троицкий призвал громить Лукашенко на БелАзах
Фото: РИА Новости
Музыкальный критик Артемий Троицкий в Twitter призвал митингующих в Минске штурмовать резиденцию действующего президента страны Александра Лукашенко на огромных самосвалах БелАзах. По его словам, такого не было даже в голливудских фильмах.
Троицкий напомнил, что «гигантские» грузовики производит завод, находящийся в 40 километрах от Минска в городе Жодино. Он отметил, что 2-3 автомобилей будет достаточно, чтобы «легко смять/сплющить» автозаки и милицейские джипы.
"Лукашенко обезумел от паники"

«А за ними — сотни простых машин с гражданами едут на экскурсию в резиденцию Лукашенко в Дрозды. Круче, чем Mad Max (голливудский фильм «Безумный Макс»)», — написал критик (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, которая раньше заявляла о своей победе в выборах, обратилась к избирателям. Она подчеркнула, что народ Белоруссии сделал свой выбор в пользу действующего главы государства, и призвала избирателей отказаться от крови и насилия. Политик также посоветовала людям не выходить на митинги и подчиниться требованиям правоохранителей.
Видео дня. Баснословные гонорары Лолиты шокировали Юрия Лозу
Комментарии 33
Общество , СНГ , Светлана Тихановская , Артемий Троицкий , Александр Лукашенко , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Глава Еврокомиссии прокомментировала выборы в Белоруссии
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Хромающий Ефремов отправился суд
01:40
Хромающий Ефремов отправился суд
Происшествия
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение