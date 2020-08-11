Троицкий призвал громить Лукашенко на БелАзах

Гигантский самосвал БелАЗ может легко смять/сплющить и автозаки, и ментовские джипы. Производится в Жодино, 40 км от Минска. Представьте: 2-3 БелАЗа расчищают путь, а за ними — сотни простых машин с гражданами едут на экскурсию в резиденцию Лукашенко в Дрозды. Круче, чем Mad Max!— Артемий Троицкий (@aktroitsky) August 10, 2020