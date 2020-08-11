Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось фото первой в мире вакцины от коронавируса российского производства 

Газета.Ru 40 минут назад
Минздрав показал, как выглядят ампулы первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, созданной в России.
Дочь Путина испытала на себе вакцину от коронавируса
Ампулы имеют крышки двух разных цветов: красную и синюю. Одна из них — первый укол, а другая — второй.

"Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет", — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что векторная двухкомпонентная вакцина создана на основе аденовируса человека и не содержит компонентов вируса COVID-19.
За последние 24 часа в российских регионах зафиксировали еще 4 945 случаев коронавируса. Общее число зараженных в России приближается к 900 тыс. человек — 897 599. Всего с начала пандемии скончались 15 131 человек, вылечились — 703 175 пациентов. Тем временем в мире COVID-19 зафиксировали у 20 млн заболевших. Кроме того, выявлено 12 млн выздоровевших и 736 тыс. умерших.
Газета.Ru: последние новости
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода Адвокат сообщил, что у Ефремова резко ухудшилось здоровье Адвокат сообщил, что у Ефремова резко ухудшилось здоровье Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах
Общество , Видео , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
«Зеленский сел в лужу перед Лукашенко»
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
«Класс. Предательница! Крым — это Россия»
Видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
00:19
Перебрасывание военной техники в Белоруссии попало на видео
В мире
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
00:10
Баррикады протестующих в Минске попали на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
00:08
Опубликовано видео массовой драки туристов на пляже
Происшествия В мире
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
01:00
Армия Китая прибыла в Россию и попала на видео
Армия
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
00:54
Опубликовано видео ночных полетов экипажей Ил-76
Армия
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
01:52
Пенсионер напал на лифтёра и попал на видео
Происшествия
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
01:37
Появилось видео извержения вулкана в Индонезии
Происшествия
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
02:51
Битва экоблогеров под Можайском попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение