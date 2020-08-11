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Замену уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли на Первом канале 

Lenta.ru и ещё 2 35 минут назад
Уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли замену
Фото: РИА Новости
Работавшая на Первом канале Светлана Абрамова стала новой ведущей шоу «Утро России» телеканала «Россия 1». Как сообщает Starhit, она пришла на замену Елене Ландер, уволившейся с целью уехать в Италию к супругу.
33-летняя Абрамова работала на РЕН-ТВ, а потом перешла на Первый канал, где вела шоу «На 10 лет моложе». После ухода Ландер, ведущая решила побороться за ее место и выиграла кастинг. Выпуск программы с ее участием уже вышел в эфире телеканала.
Ведущая «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Елена Ландер была ведущей утренней передачи почти шесть лет. Из-за решения уволиться телеканалу нужно было найти ей замену. Она попрощалась со зрителями во время последнего эфира передачи. Ведущая также пообещала рассказать о будущих планах и проектах. Уйти с «России 1» Ландер решила ради переезда в Италию к семье.
По неофициальной информации, о возможном уходе ведущей говорили давно. В августе 2019 года она вышла замуж за итальянца. Пара познакомилась в Москве, когда мужчина по имени Фабио работал в России. Позже он уехал на родину, но ведущая и возлюбленный продолжили отношения, долгое время Ландер жила на две страны. У нее есть дочь от первого брака, которая тоже переедет в Италию.
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Общество , Светлана Абрамова , Елена Ландер , РИА Новости , Италия
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