Уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли замену

33-летняя Абрамова работала на РЕН-ТВ, а потом перешла на Первый канал, где вела шоу «На 10 лет моложе». После ухода Ландер, ведущая решила побороться за ее место и выиграла кастинг. Выпуск программы с ее участием уже вышел в эфире телеканала.

Елена Ландер была ведущей утренней передачи почти шесть лет. Из-за решения уволиться телеканалу нужно было найти ей замену. Она попрощалась со зрителями во время последнего эфира передачи. Ведущая также пообещала рассказать о будущих планах и проектах. Уйти с «России 1» Ландер решила ради переезда в Италию к семье.

По неофициальной информации, о возможном уходе ведущей говорили давно. В августе 2019 года она вышла замуж за итальянца. Пара познакомилась в Москве, когда мужчина по имени Фабио работал в России. Позже он уехал на родину, но ведущая и возлюбленный продолжили отношения, долгое время Ландер жила на две страны. У нее есть дочь от первого брака, которая тоже переедет в Италию.