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Уехавшей в Италию ведущей «России» нашли замену 

Алиса Селезнёва и ещё 4 30 минут назад
Уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли замену
Фото: РИА Новости
Бывшая ведущая «Первого канала» Светлана Абрамова перешла на «Россию-1» в программу «Утро России» на место уехавшей в Италию Елене Ландер, сообщает Starhit. На «Первом» Абрамова вела программу «На 10 лет моложе».
Ведущая "России 1" уволилась ради переезда в Италию
Ранее, как сообщал «Рамблер», Елена Ландер, запомнившаяся телезрителям по программе «Доброе утро», объявила о решении переехать в Италию. Свой поступок телеведущая объяснила желанием жить вместе с мужем-итальянцем. В соцсетях Ландер рассказала, что в последний рабочий на «России-1» коллеги подарили ей подарки и сказали много «теплых слов». Журналистка проработала на канале 6 лет.
По данным Starhit, место Ландер в «Утре России» займет бывшая телеведущая «Первого канала» 33-летняя Светлана Абрамова, которая выиграла кастинг. Выпуск первой программы с ее участием уже вышел в эфир.
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Общество , Другое , Светлана Абрамова , Елена Ландер , StarHit , Италия
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