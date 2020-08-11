Уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли замену

Ранее, как сообщал «Рамблер», Елена Ландер, запомнившаяся телезрителям по программе «Доброе утро», объявила о решении переехать в Италию. Свой поступок телеведущая объяснила желанием жить вместе с мужем-итальянцем. В соцсетях Ландер рассказала, что в последний рабочий на «России-1» коллеги подарили ей подарки и сказали много «теплых слов». Журналистка проработала на канале 6 лет.