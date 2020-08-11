Шнуров обратился к Лукашенко 

Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

«Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты чего как не родной

Стал уже народ *** (избивать. — Прим. ред.)?

Хватит газом поливать-ка!» — написал Шнуров вчера.

Он отметил, что раньше белорусы называли Лукашенко батькой, а теперь, вероятно, называют отчимом или чмом. Музыкант призвал президента Белоруссии приоткрыть уши и очи и услышать и увидеть правду. Также он выразил уверенность, что Лукашенко не усидит на штыках, то есть не удержит власть силой.