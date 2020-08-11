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Шнуров обратился к Лукашенко 

Артём Кульша 53 минуты назад
Шнуров обратился к Лукашенко
Фото: РИА Новости
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует прекратить избивать народ. Об этом музыкант Сергей Шнуров заявил в своем инстаграме.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

«Нет причины ни одной,

Ни плохой и ни хорошей!

Ты чего как не родной

Стал уже народ *** (избивать. — Прим. ред.)?

Хватит газом поливать-ка!» — написал Шнуров вчера.

Он отметил, что раньше белорусы называли Лукашенко батькой, а теперь, вероятно, называют отчимом или чмом. Музыкант призвал президента Белоруссии приоткрыть уши и очи и услышать и увидеть правду. Также он выразил уверенность, что Лукашенко не усидит на штыках, то есть не удержит власть силой.
"Власть Лукашенко содрогнулась перед яростью народа"
Вчера депутат Государственной думы Владимир Жириновский назвал Лукашенко дармоедом, который нарисовал себе 80% голосов на выборах, а потом спустил на белорусов собак.
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Общество , В мире , Владимир Жириновский , Сергей Шнуров , Александр Лукашенко , Госдума
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