Массовое заражение: Новый очаг коронавируса выявили в РФ

Массовое заражение коронавирусной инфекцией выявлено в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов. С подтвержденным диагнозом из учреждения госпитализированы 40 человек, сообщили ТАСС в четверг в министерстве здравоохранения Кузбасса.

"В Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов было выявлено 40 человек, инфицированных вирусом [вызывающим заболевание] COVID-19. Все пациенты госпитализированы в Кузбасскую клиническую инфекционную больницу и "ковидный" госпиталь Кузбасской клинической больницы им. С. В. Беляева", — сообщили в министерстве.

В управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области добавили, что после заражения проводится эпидемиологическое расследование.

По данным региональных властей, в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов всего проживает 332 человека. Начиная с апреля в учреждении был введен "вахтовый" метод работы, каждому сотруднику, заступающему на двухнедельную смену и после завершения схемы, брались мазки на коронавирус. В начале августа 365 человек — работники и проживающие интерната — были обследованы на коронавирус. По результатам анализов выявлено массовое заражение.

"С целью разобщения и социального дистанцирования, предупреждения дальнейшего распространения заболевания среди проживающих 91 проживающий и 5 сотрудников интерната (для обеспечения ухода) временно переведены в обсерватор — санаторий "Борисовский", — добавили в минздраве.

По данным регионального оперативного штаба в Кузбассе на среду, 12 августа, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4 736 случаев заражения коронавирусом, 33 человека скончались, 3 229 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.