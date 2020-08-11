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«Белоруссия — это Украина-2014» 

Артём Кульша 10 минут назад
«Это Украина-2014»
Фото: РИА Новости
События в Белоруссии напоминают события 2014 года на Украине. Об этом, как сообщает «Политнавигатор», заявил журналист Владимир Соловьев.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа будут объявлены их окончательные результаты. Согласно предварительным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а второе место занимает переводчица Светлана Тихановская с 10,09% голосов. После окончания голосования в городах Белоруссии начались акции протеста.

«То, что происходит в Белоруссии, — это Украина-2014, если бы у (на тот момент президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Януковича были яйца», — заявил сегодня Соловьев.

Он сообщил, что у него нет мнения о том, хорошо это или плохо, и что он не испытывает к Лукашенко большой симпатии и не заступается за него.
В Белоруссии отцензурировали Соловьева
Журналист объяснил это среди прочего тем, что тот не показал его телепередачу, заигрывает с президентом Украины Владимиром Зеленским, задержал наших ребят и целый день черт-те что вытворял с российскими журналистами, которых взял в заложники. Также он высказал мнение, что Лукашенко пошел путем Януковича в том смысле, что мечется между Россией и Европой.

«Гражданину Януковичу этот поворот стоил должности», — заявил Соловьев.

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Общество , Конфликты , Политика , СНГ , Украина , Светлана Тихановская , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко
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