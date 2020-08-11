Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оценен риск заразиться коронавирусом в поездке из-за чемодана 

Lenta.ru 1 час назад
Оценен риск заразиться коронавирусом в поездке
Фото: globallookpress.com
Туристам следует учитывать все возможные риски заражения коронавирусом во время путешествия и внимательно относиться к взаимодействию с любыми предметами, в том числе с чемоданами. Об этом заявили опрошенные Daily Express специалисты.
Туристический эксперт Майлз Куи (Myles Quee) предупредил, что твердые непористые материалы, из которых, как правило, изготовлены дорожные сумки — металл, пластик, стекло, — являются крайне благоприятной средой обитания для инфекции: болезнетворные бактерии могут поддерживать там жизнедеятельность в течение 72 часов.

«Пассажирам рекомендуется не прикасаться к поверхностям, на которых может быть активен вирус, (…) и пользоваться службой доставки багажа, чтобы в том числе снизить риск передачи болезни от человека к человеку в процессе ожидания у багажной ленты», — пояснил Куи, посоветовав путешественникам проводить тщательную дезинфекцию чемоданов.

В свою очередь профессор медицины и инфекционных заболеваний в американской клинике Майо Грег Поланд (Greg Poland) подчеркнул, что в первую очередь пассажирам следует заботиться об антисептической обработке рук, нежели чем сумок.

«К потенциальным источникам заражения могут относиться как поверхности, с которыми контактировал носитель инфекции, так и прикосновения ко рту, носу или глазам», — пояснил Поланд.

По его словам, путешественникам следует регулярно мыть руки с мылом как минимум в течение 20 секунд или использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе.
6 августа авиапассажирам дали советы на случай драки на борту самолета во время пандемии коронавируса. Так, в первую очередь, путешественникам рекомендуется ответственно подходить к выбору противника и других возможных участников конфликта — учитывая, что впоследствии все могут быть помещены на карантин.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Последние новости
КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
Соратницу Тихановской отпустили с извинениями
Соратницу Тихановской отпустили с извинениями
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение