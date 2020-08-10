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Адвокат отреагировал на первое видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП 

Lenta.ru 26 минут назад
«Это бред»: Адвокат отреагировал на видео с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал в интервью телеканалу «360» на первое видео с места смертельного ДТП, которое устроил артист.
На вопрос издания, приобщено ли это видео к делу, адвокат Ефремова ответил отрицательно.

«Нет. Это бред. Остальное в суде», — сказал он.

Видео представил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Он отметил, что на кадрах «запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю». На кадрах видно, что за рулем находился Ефремов. Больше никто из автомобиля не выходил.
Ранее один из очевидцев смертельного ДТП рассказал, что после столкновения с автомобилем, в котором был Сергей Захаров, Ефремов стоял рядом, а потом сел на парапет. По его словам, артист жалел свою машину вместо того, чтобы помочь пострадавшему человеку.
Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы вечером 8 июня. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до января 2021 года.
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Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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