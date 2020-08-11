Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах 

"Примите сердечные поздравления с победой на состоявшихся выборах президента Республики Беларусь. На протяжении многих лет вы стремитесь защищать национальные интересы страны, заботитесь о ее социально-экономическом развитии, мирной и благополучной жизни сограждан. Отрадно также отметить, что вы неизменно уделяете внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом", — написал патриарх Кирилл.

Он пожелал Александру Лукашенко крепости сил, бодрости духа, а также "щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейшем служении".

"Надеюсь на продолжение сотрудничества, призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения, утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости", — подытожил предстоятель Русской церкви.

Ранее Александра Лукашенко поздравил с победой на президентских выборах председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) и Совета муфтиев России (СМР) муфтий шейх Равиль Гайнутдин . По его словам, Белоруссия "с трепетом и бережно относится к религиозным чувствам и потребностям своих граждан", в чем можно убедиться, "глядя на развитие мусульманской общины республики".

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Лукашенко, по предварительным данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10,09 процента. При этом в штабе последней заявили, что не признают официальные результаты. Кандидат считает, что получила 70-80 процентов голосов и подала жалобу в ЦИК

Вечером 9 августа в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.