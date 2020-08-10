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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах 

ТАСС 1 час назад
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко
Фото: ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии и выразил надежду на продолжение работы по реализации социально значимых проектов.

"Вы неизменно уделяете внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом", — цитирует поздравительное послание пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл также выразил надежду на продолжение сотрудничества, "призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения, утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости".
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Общество , Патриарх Кирилл , Александр Лукашенко , РПЦ
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